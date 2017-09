Veliko trčenj motoristov

SLOVENSKE KONJICE – V Liptovski ulici sta v soboto ob 20.52 trčila motorist in kombi. Gasilci PGD Slovenske Konjice so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, cestišče posuli z vpojnimi sredstvi in pomagali policistom in reševalcem, ki so poskrbeli za ranjenega motorista.

V naselju Jugorje pri Metliki sta ob 18.06 trčila osebno vozilo in kombi. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja, pomagali policistom in metliškim reševalcem, ki so ranjenca oskrbeli in prepeljali v novomeško bolnišnico.

Na Šmarski cesti v Kopru sta ob 16. uri trčila osebno vozilo in motorist. Gasilci JZ GB Koper so kraj nezgode zavarovali in na osebnem vozilu odklopili akumulator. Ranjenca so reševalci z rešilnim avtom odpeljali v izolsko bolnišnico.

Na regionalni cesti Prvačina–Dornberk sta ob 15.43 trčila osebno vozilo in motorist. Posredovali so gasilci JZGRD GE Nova Gorica, ki so zavarovali kraj dogodka in očistili cestišče razlitih motornih tekočin.

Motorist in voznik osebnega avta sta ob 14.02 trčila na cesti Dvor–Kočevje. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Žužemberk so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, očistili cestišče razlitih motornih tekočin in pomagali delavcem cestnega podjetja ter reševalcem iz Novega mesta in Kočevja, ki so oskrbeli motorista in ga prepeljali v novomeško bolnišnico.

Na Prihovi v Nazarjah sta opoldne trčila osebno vozilo in motorist. Gasilci PGD Nazarje so kraj nesreče zavarovali, odklopili akumulator, prečrpali gorivo iz motorja, očistili cesto in pomagali policistom ter reševalcem, ki so ranjenca prepeljali v bolnišnico.

Na avtocesti Ljubljana–Karavanke, pred izvozom za Vodice v smeri Jesenic, je nekaj pred 6. uro voznik z osebnim vozilom zapeljal s ceste. Gasilci GB Ljubljana so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator ter pomagali reševalcem pri oskrbi ranjenca, ki so ga prepeljali v UKC Ljubljana.

Zaradi hujših prekrškov v cestnem prometu so v 48 urah zasegli 22 vozil. V večernih urah so šentjernejske policiste obvestili o nevarni vožnji voznika, ki z osebnim avtom vijuga po vozišču in ogroža druge udeležence v prometu. Policisti so 51-letno voznico izsledili in ji zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. Napihala je bogatih 2,64 promila! Postopek je znan.

Ob 23.12 je prišel k piranskim policistom domačin in povedal, da je vozil od Seče proti Luciji, ko je pred postavljenimi ovirami po levi strani pripeljal voznik osebnega avta, in sicer tako, da se je moral na svojem voznem pasu popolnoma ustaviti, sicer bi čelno trčila. Policisti so glede na pridobljene podatke izsledili vozilo in ugotovili, da ga vozi voznik z Goriškega, ki je napihal 1,64 promila. Zatem se je za volan usedla sopotnica iz Ajdovščine, ki so ji prav tako dali pihati. Bila je boljša, saj je napihala 2,25 promila. Oba so pridržali, postopek sledi.