Veliko dela s tujci na meji s Hrvaško

OBREŽJE – Na mejni prehod Obrežje je v petek popoldne z osebnim avtomobilom pripeljal voznik iz Hrvaške. Policisti so opravili mejno kontrolo in pri pregledu potnih listov petih potnikov (družine iz Turčije) ugotovili, da so vsi potni listi ponarejeni. Dokumente so jim zasegli, o ugotovitvah seznanili pristojno tožilstvo, po zaključenem postopku pa bodo zoper tujce na tožilstvo podali kazensko ovadbo. Starša s tremi otroki sta zaprosila za mednarodno zaščito, zato so družino nastanili v azilni dom.

Brežiški policisti so v bližini mejnega prehoda Obrežje prijeli 45-letnega državljana Albanije, ki je nezakonito prestopil državno mejo. V postopku je bilo ugotovljeno, da gre za tujca, kateremu so pred tem na mejnem prehodu Obrežje policisti zavrnili vstop v Slovenijo, saj ni izpolnjeval pogojev za vstop. Po zaključenem postopku so ga predali hrvaškim varnostnim organom.

Metliški policisti so nato Rosalnicah izsledili in prijeli še dva državljana Pakistana, ki sta nezakonito prestopila državno mejo.