Velikan jo je skupil

MURSKA SOBOTA – Včeraj so policisti v Pomurju obravnavali eno kaznivo dejanje, dve prometni nesreči z gmotno škodo, šest kršitev javnega reda in miru ter tri primere povoženja divjadi.

Na področju kriminalitete so v Gornjih Ivanjcih obravnavali poškodovanje kombajna.

Javni red in mir je bil kršen trikrat v zasebnem prostoru in trikrat na javnem kraju. Kršitelji so se ob intervencijah policistov pomirili.