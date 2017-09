Velik udarec za premoženje 27-letnika: škode za 70 tisočakov

MARKOVCI – Kriminalisti PU Maribor so med vikendom obravnavali požar v Markovcih pri Ptuju. V soboto okoli 2. ure je zagorelo pod pokritim montažnim skladiščnim šotorom velikosti 18 x 9,30 x 6 m. Vodja izmene OKC Petar Habrun je dejal: »Pod šotorom so bile zložene okrogle bale slame in sena ter traktorski stroji in priključki, in sicer traktorska sejalnica znamke Amazone D8-25 Special, transportni polž za žito dolžine 10 m, Ø 100, traktorska rotacijska kosa znamke Baumvell, tip Z041/2, traktorska pnevmatska sejalnica znamke OLT, tip PSK -4, in traktorska prikolica znamke Farmtech, tip ZDK 1800, ki so jih pred ognjem umaknili domači in so delno poškodovani. Pri ogledu kraja požara je bilo ugotovljeno, da je požar nastal v notranjosti pokritega šotora na sredini, od koder se je enakomerno razširil na vse strani po balah slame in sena in na cerado, ki se je zaradi visoke temperature pričela taliti in padati na slamo in seno. Po nestrokovni oceni je 27-letni lastnik oškodovan za okoli 70.000 evrov.«

Policisti vzrok požara še preiskujejo.