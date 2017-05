Velik požar na Vrhniki: Gori kemična tovarna, sproščajo se strupeni plini

VRHNIKA - Na Vrhniki je izbruhnil velik požar. Kot poročajo na upravi za zaščito in reševanje ob 1958 je izbruhnil požar na industrijskem objektu. Kot so nam povedali na PU Ljubljana so policisti in gasilci že na kraju dogodka. Zagorelo je v kemični tovarni Kemis, podjetju za gospodarjenje z nevarnimi odpadki.

Sproščajo se strupeni plini, okoliški prebivalci naj ostanejo v zaprtih prostorih

Lokalno prebivalstvo pristojni obveščajo, naj odidejo v zaprte prostore, zapro vsa okna in naj se ne gibajo na prostem, saj se sproščajo strupeni plini.

Več sledi..