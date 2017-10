Vedo, kdo je oropal lastnico stanovanja in župnišče?

KRANJ – Gorenjski kriminalisti so s prijetjem še dveh osumljencev končali kriminalistične preiskave ropov, ki so se zgodili januarja letos na območju policijskih uprav Kranj in Maribor. Na Gorenjskem so zabeležili ropa v stanovanjskih hišah v okolici Kranja in v Tržiču, na Mariborskem pa rop v župnišču, so danes sporočili s policije.

V okolici Kranja so januarja letos trije neznani storilci zgodaj zjutraj vstopili v odklenjeno stanovanjsko hišo in z uporabo manjše sile oropali lastnico. Oškodovanko so zvezali in ji odtujili nekaj sto evrov. Kot so pojasnili na kranjski policijski upravi, se je oškodovanka po ropu sama osvobodila, v kaznivem dejanju pa je bila lažje poškodovana.

Dva od teh treh osumljencev sta osumljena tudi ropa v Tržiču in na območju PU Maribor. V Tržiču sta potrkala na balkonska vrata. Ko jih je lastnik odprl, sta s silo vstopila v prostor. Eden od njiju je žrtev prijel, drugi pa mu je zagrozil z orožjem. Moškega sta zvezala in mu odnesla nekaj sto evrov. Oškodovanec v ropu ni bil poškodovan.

Ista storilca sta osumljena tudi ropa župnišča. Po navedbah policije sta na območju PU Maribor vstopila v župnišče in dvema osebama najprej grozila z orožjem in nožem, potem pa sta si z uporabo sile prilastila predmete oškodovanca in denar iz župnišča.

Eden od osumljencev je bil že obsojen in prestaja zaporno kazen, še eden pa je bil konec prejšnjega tedna priveden k preiskovalnemu sodniku okrožnega sodišča v Kranju. Zanj je bil odrejen pripor.