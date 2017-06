Vedno več nezakonitih prestopov meje

NOVO MESTO – Novomeški policisti so konec tedna, med 9. in 11. junijem, zabeležili več izmikov mejnemu nadzoru ter nedovoljenih prehodov državne meje.

Na mejnem prehodu za mednarodni cestni promet Obrežje so med opravljanjem mejnega nadzora na podvozju tovornega vozila našli skrita državljana Afganistana, ki sta se poskušala izogniti mejnemu preverjanju. Predali so ju hrvaškim varnostnim organom.

V bližini avtoceste pri Smedniku so prijeli mladoletnega državljana Afganistana. Po zaključenem postopku so ga prepeljali v azilni dom v Ljubljani.

Brežiški policisti so pri Dobovi izsledili in prijeli državljana Sirije, ki je nezakonito prestopil državno mejo v Rigoncah. Predali so ga hrvaškim policistom.