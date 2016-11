Večerna nesreča na avtocesti

MIRNA PEČ – V ponedeljek ob 17.51 je na avtocesti med pokritim vkopom Karteljevo in priključkom Mirna Peč (občina Novo mesto) voznik z osebnim vozilom zapeljal s ceste, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator in pomagali delavcem cestnega podjetja pri čiščenju kraja nesreče. Reševalci NMP Novo mesto so eno osebo odpeljali na zdravljenje v novomeško bolnišnico.