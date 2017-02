Več tisoč evrov škode v kurilnici

CEGLO – V nedeljo dopoldne je zagorelo v kurilnici enega od stanovanjskih objektov v naselju Ceglo. V požaru sta pogoreli izolacija kurilnice in okolica peči, po nestrokovni oceni pa je materialne škode za približno 3000 evrov. Nihče ni bil poškodovan.

Požar so pogasili gasilci PGD Dobrovo in gasilci iz Nove Gorice. Policisti so tujo krivdo izključili in bodo o zadevi s pisnim poročilom obvestili pristojno okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.