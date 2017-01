Več deset tisoč evrov škode

ZAGORJE OB SAVI – V nedeljo okrog 15.20 so bili policisti obveščeni o požaru stanovanjske hiše v Zagorju ob Savi. Gasilci so požar pogasili, policisti pa so zavarovali kraj.

Zagorelo je na terasi zgornje etaže hiše, nato pa se je požar razširil na ostrešje. V požaru ni bil nihče poškodovan, nastalo pa je za nekaj deset tisoč evrov škode. Vzrok požara bo znan po opravljen ogledu, so sporočili iz PU Ljubljana.