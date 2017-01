Vdrli v stanovanje in našli mrtveca

CELJE – Ob 20.35 so v Ulici bratov Vošnjakov v Celju gasilci PGE Celje s tehničnim posegom odprla vrata stanovanja v večstanovanjskem objektu v katerem so našli mrtvo osebo. Na kraju je bila tudi policija in reševalci NMP Celje, poroča Uprava za zaščito in reševanje.