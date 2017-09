Vdrli, razmetali in pobrali zlatnino

NOVO MESTO – V nedeljo popoldne so stanovalci na Ratežu ob vrnitvi domov ugotovili, da so v času njihove odsotnosti neznanci vlomili v hišo, preiskali prostore in odnesli nekaj verižic in prstanov. Ocenjujejo, da so povzročili za okoli tisoč evrov škode, poroča PU Novo mesto.

Neznanci so konec preteklega tedna še dvakrat vlomili v različne stanovanjske objekte. V noči s petka na soboto je stanovalce na Ulici Ilke Vaštetove nekaj po polnoči zbudil ropot. Prižgali so luči in pregledali hišo ter opazili, da je vlomljeno okno, storilce pa je prižgana luč prepodila. Odnesli niso ničesar, so pa povzročili za nekaj sto evrov škode.

V soboto zvečer so policiste klicali v Brezovico pri Šmarjeških Toplicah, kjer so stanovalci ob prihodu domov našli razmetano hišo. Policisti so opravili ogled in ugotovili, da so neznanci na silo vstopili, pregledali vse prostore in odnesli nekaj zlatnine ter denarja. Lastnik je oškodovan za nekaj manj kot tisoč evrov.