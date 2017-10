Vdrli kar dvakrat

MEDVODE – V noči na nedeljo je nekdo vlomil skozi balkonska vrata hiše v okolici Medvod in iz notranjosti odtujil moško ročno uro. Lastnika je oškodoval za nekaj sto evrov. Policisti so ugotovili, da je vlomil tudi v sosednjo hišo, iz katere je odtujil več kosov nakita in denar. V tem primeru je škode za več tisoč evrov.