Vdrl v omarico z zdravili

NOVA GORICA – V četrtek pozno popoldne so policiste obvestili o vlomu v omarico z zdravili v eni od zdravstvenih ustanov na Goriškem. Ugotovili so, da je storilec na neznan način odprl zaklenjeno stensko omaro in si iz nje protipravno prilastil več škatlic različnih zdravil v vrednosti približno 150 evrov.

Policisti PP Nova Gorica okoliščine še preiskujejo.