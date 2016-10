Vdrl v garažo in izpraznil avto

VELENJE – Okoli 6. ure so policisti na Kosovelovi ulici v Velenju obravnavali vlom v osebni avtomobil. Neznanec je odprl dvižna vrata garaže, razbil zadnje steklo na osebnem avtomobilu in iz njega odtujil dva para planinskih čevljev, jakni in prenosni računalnik.

Lastnik škodo ocenjuje na okoli 1000 evrov, so sporočili iz PU Celje.