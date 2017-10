Vdrl skozi atrij

LJUBLJANA – V četrtek dopoldne so PU Ljubljana obvestili o vlomu v stanovanje na Strojevi ulici v Ljubljani. Policisti so ugotovili, da je neznanec v času od 25. do 28. septembra 2017 razbil steklo na vratih atrija in tako vstopil v stanovanje, od koder je odtujil nakit in denar. Z dejanjem je povzročil za več sto evrov materialne škode, so sporočili iz PU Ljubljana.