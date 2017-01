Varnostniku pobegnil, policija ga je izsledila

KOMENDA – Kranjski policisti so v soboto ponoči obravnavali moškega z ljubljanskega območja, ki je osumljen poskusa vloma v bencinski servis. Storilca je med vlamljanjem zalotil varnostnik, a je pobegnil, policisti pa so ga izsledili pri Komendi.

Moškemu so odvzeli prostost in ga zaslišali, za dejanje pa ga bodo še kazensko ovadili, so sporočili iz PU Kranj.