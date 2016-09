Varnostnik postal junak, preprečil kaznivo dejanje

LJUBLJANA – V soboto okrog 13. ure so na Dolenjski cesti tri državljanke Bolgarije okradle žensko, tako da sta jo dve zamotili, tretja pa ji je iz torbice odtujila denarnico. Njihovo početje je opazil varnostnik in jih zadržal do prihoda policistov. Pred prihodom policistov so oškodovanki vrnile denarnico.

Po končanem postopku so policisti osumljenke izpustili, bodo pa zoper vse podali kazensko ovadbo na pristojno tožilstvo.