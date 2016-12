Varno ni bilo niti župnišče

Opozorilo »Policisti v zvezi s tovrstnimi premoženjskimi kaznivim dejanji ponovno opozarjamo na upoštevanje osnovnih samozaščitnih ukrepov in v primeru izvršenih tatvin in vlomov v stanovanjske hiše, stanovanja, motorna vozila, gospodarske in druge objekte itd. občanom svetujemo, da nemudoma pokličejo policiste najbližje policijske postaje ali intervencijsko številko policije 113 oz. anonimni telefon policije 080 1200 z namenom odkritja storilca kaznivega dejanja in do prihoda policistov ničesar ne prijemajo ali premikajo zaradi morebitnega poškodovanja ali uničenja sledi, ki bi lahko pripeljale do odkritja storilca kaznivega dejanja (več o tem tudi na naslednjih spletnih straneh policije: http://www.policija.si/index.php/preventiva-/preventiva/8865-vlomilci-in-tatovi-niso-na-dopustu-preventivni-nasveti-policije ). Policistom lahko pomagate pri izsleditvi storilca tudi tako, da si poskušate zapomniti čim več podatkov o storilcu: videz, smer bega, prevozno sredstvo, s katerim se je odpeljal.«