Varljiva gorska idila je vzela še Saša

KRANJSKA GORA, BEGUNJE – Tako črnega vikenda se niti gorski reševalci, ki vsak dan rešujejo življenja s slovenskih gora, ne spominjajo. Komaj so v soboto v Tamar pripeljali truplo 18-letnega Tineta Osolnika – izvedeli smo, da je imel samo poldereze, tiste z verižicami, ki niso primerne za visokogorje – že so ponovno odleteli v akcijo in iz ostenja Škrlatice na srečo nepoškodovana rešili zaplezana alpinista. Kamniški reševalci so iz bližine Korošaških slapov reševali hudo ranjeno planinko, na katero se je zvalila skala, reševalne akcije so potekale tudi v Bohinju.



V nedeljo je bila črna statistika še hujša. Dopoldne je pod Olševo usodno zdrsnila 56-letna Ravenčanka Janeta Kodrin Pušnik, sicer zdravnica, specialistka šolske medicine, zaposlena v zdravstvenem domu Ravne. Na Koroškem so bili včeraj zaradi vesti o njeni smrti šokirani. Kodrin Pušnikova je bila mnogim znana kot izkušena planinka, oba z možem, s katerim je bila v gorah tudi v nedeljo, sta bila člana Alpinističnega kluba Ravne na Koroškem. Kot so nam povedali tisti, ki ju bolje poznajo, je bil tokrat v gorah z njima še en gornik. Janeta naj bi hodila malo naprej, morda kakšnih 20 ali 30 metrov pred možem in še enim planincem, zato tega, kaj točno se je zgodilo, da je padla, nista prav dobro videla. Je pa bilo na tistem mestu v nedeljo dopoldne precej poledenelo, zato je povsem mogoče, da ji je nepričakovano zdrsnilo. Mož je seveda opazil, da mu je kar naenkrat izginila izpred oči. Ko je malo pospešil korak in pogledal v globino, pa jo je videl negibno ležati na dnu globeli. Nemudoma se je odločil, da se bo spustil za njo in ji pomagal, a se je tudi sam znašel v težavah, saj ni mogel več ne naprej in ne nazaj, zato je prijatelj, ki je bil z njima, poklical na pomoč celjske gorske reševalce. Ko so ti prišli pod Olševo, so morali tako najprej potegniti na varno moža smrtno ponesrečene planinke, zatem pa so izvlekli še njeno truplo. »Nimam besed, ker nas je tole res prizadelo. Pušnik-Kodrinovi so bili zelo tiha, mirna in spoštovana družina, Janeta je imela rada svoj poklic in ga je opravljala zares srčno,« nam je dejala Ravenčanka, ki je priljubljeno zdravnico poznala predvsem iz zdravstvenega doma.

