Vanj poslal več krogel, nato sodil še sebi

AJDOVŠČINA – Dopoldne so na bencinskem servisu Agip v Ajdovščini odjeknili streli .

Umrli sta dve osebi, obe doma z območja upravne enote Ajdovščina, nam je povedal tiskovni predstavnik novogoriške policijske uprave Dean Božnik.

Policiste so o dogodku obvestili ob 10.15. Po prvih zbranih podatkih je do streljanja prišlo na parkirnem prostoru enega od bencinskih servisov v Ajdovščini, kjer sta se sprla dva moška (stara 59 in 64 let). Med sporom je 59-letni moški s pištolo večkrat ustrelil starejšega moškega, nato pa je sodil še sebi.

Po dejanju sta oba mrtva obležala na kraju.

Policisti so o dogodku obvestili tudi preiskovalno sodnico in pristojno državno tožilstvo v Novi Gorici. Okoliščine tragičnega dogodka na Ajdovskem novogoriški kriminalisti še preiskujejo.