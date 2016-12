Vanj je zabadal 20-centimetrski nož

LJUBLJANA – Če je Gašper Pavlič iz Sela pri Kamniku pred usodnim jutrom 19. marca letos zares spil toliko alkohola, kot je razlagal pred sodnico Polono Herman, je še dobro, da je sploh lahko stal. Prav velika količina popitega alkohola in tudi prehranskih dodatkov, ki jih je jemal pred obiskom fitnesa in po njem 18. marca, naj bi bila namreč usodna za njegov spomin. Kaj se je dejansko dogajalo po četrti uri zjutraj, torej dve uri pred dogodkom, ki si ga bo taksist Milutin Bojić zagotovo zapomnil za vse življenje, se Pavlič ne spomni. Prvič, kot je povedal pred petčlanskim sodnim senatom, se je spet zavedel šele okoli treh, pol štirih popoldne, ko se je zbudil na Zaplani. Tam je bil s prijatelji dogovorjen za piknik. Natančneje je naštel, da je s prijatelji začel piti že ob deseti uri dopoldne dan pred domnevnim napadom na taksista, zaradi katerega se mora zagovarjati za kaznivo dejanje poskusa uboja. Do večera je tako spil deset piv po pol litra, liter in pol vina ter liter in pol srbske žganjice dunjevače. Pijančevanje se je nadaljevalo tudi zvečer v lokalu, pri čemer je poudaril, da je pred fitnesom in po njem vzel prehranske dodatke, po njegovih besedah so to poživila. »Širijo žile in povzročajo hitrejši dotok kisika in hranil v mišice,« je povedal. V lokalu je bil z drugoobtoženim Jako Flisom, ki naj bi mu pomagal pri storitvi kaznivega dejanja, a pred dnevi, ker njegovega zagovornika ni bilo, zagovora ni podal.



Nekaj ur pred napadom na taksista je, kot je povedal Pavlič, zaradi prevelike količine popitega alkohola kar dvakrat bruhal. Potem ko se je zbudil na Zaplani, na sebi ni opazil nobenih rjavo rdečih madežev, še pravi obtoženi. Tožilstvo ga namreč bremeni, da je med prevozom iz Ljubljane v Domžale zaradi domnevnega spora glede plačila vožnje z nožem brutalno porezal in zabadal taksista. V njegovem taksiju se je vozil tudi Flis. Medtem ko naj bi Pavlič začel obračunavati s taksistom, naj bi Flis zapustil kraj dogodka, a se nato vrnil in Bojića zrinil s Pavliča v trenutku, ko je ta poskušal obvladati napadalca, ter mu tako omogočil beg. Pavlič naj bi taksista zabadal z 20 centimetrov velikim nožem, ki je imelo rezilo dolgo deset centimetrov. Zabodel ga je v predel glave, vratu in hrbta ter mu najdaljšo rano povzročil na zatilju in na lopatici. Bojić bi, kot je povedal tožilec Marko Godec, zagotovo umrl, če ne bi na kraj dogodka prihitela nujna medicinska pomoč. Enaindvajsetletni Pavlič, po poklicu elektrikar, je na sodišču zanikal, da so predmeti, ki so jih našli v hišni preiskavi pri njem doma, njegovi. Povedal je, da so pripadali njegovemu 18-letnemu bratu, na kar da je ves čas opozarjal, a ga nihče ni želel poslušati. Njegov brat se je medtem, ko je bil Pavlič v priporu, smrtno ponesrečil, povozil ga je vlak. Zanikal je tudi, da bi pri sebi nosil nož in da bi pripadal skupini, ki poveličuje neonacizem oziroma da bi bil pripadnik skinheadov. To so po njegovih besedah policisti domnevali na podlagi najdene majice, ki pa tudi ni bila njegova. »Če bi jo dal nase, bi mi bila vsaj trikrat premajhna,« je še dodal.