Vanj je trčil od zadaj

DIVAČA – V petek ob 5.40 je 33-letni voznik osebnega avtomobila vozil po avtocesti iz smeri Sežane proti Ljubljani. Po odcepu za Divačo je zaradi neprilagojene hitrosti trčil v zadnji del tovornega avtomobila, ki ga je pred njim pravilno vozil 33-letni voznik.

V trčenju so se voznik in dva potnika, stara 33 in 36 let, poškodovali. Odpeljali so jih v izolsko bolnišnico.

Zaradi nesreče je promet potekal po prehitevalnem pasu, zastojev pa ni bilo, poroča primorska policija.