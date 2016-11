Valerija umrla tik pred domom

LJUBLJANA – Vsi so jo poznali kot izjemno prijetno sogovornico ter jo še kako radi srečevali v svojem rakovniškem miljeju. Množica žalostnih pogledov, last tistih, ki bivajo, kot je tudi sama, v stanovanjskih blokih pod znamenitim romarskim svetiščem Marije Pomočnice, je še globoko v naslednjem dnevu objokovala zlo usodo. Ki se je tako poigrala prav z njihovo 65-letno sosedo Valerijo Žefran, Valči so jo klicali. Verne in še posebno predane mame in babice seveda zlepa ne bodo pozabili. Tam, kjer ji je bilo sojeno, so se skoraj šepetaje pogovarjali, drug drugega bodrili, objokovali, obujali spomine. Nekdo je prinesel svečko. In jo prižgal. Ob prometni in gosti Dolenjski cesti je za trenutek zavladala tišina. Na las podobna tisti, ki je treščila v petek ob pol devetih zvečer!

Menda se je v duhu že pripravljala na vse svete. »Je prihajala ravno s pokopališča?« so se spraševali. Pa je pravi odgovor obvisel nekje v zraku. »Ne vem, res, ne vem, šele zdaj sem izvedela za tragedijo, ta gospod mi je vse povedal,« se je skoraj opravičevala neka urejena gospa. V tistem je pristopil starejši občan in vsem na ušesa obširno poročal. »V petek zvečer sem se ravno pripeljal iz mesta in komajda zavil v naše naselje, toliko firbcev se je že nabralo, da jih je moral policist kot mrčes odganjati,« je zmajeval z glavo. »Pa tudi reševalcev, gasilcev in policistov se je razumljivo trlo, videl sem polno utripajočih luči. Povedali so mi, da je na postajališču najbrž ravno stopila z avtobusa, od koder se je že videl njen dom, hitela najbrž prav domov …« In jo namesto čez urejen prehod s semaforjem urezala kar čez prometno Dolenjsko cesto, na tistem mestu za nameček označeno z na debelo in dvojno neprekinjeno črto! »Povedali so mi, da je voznica (osebnega vozila chevrolet tacuma, op. a.), želela ujeti še zeleno luč, zrla bržkone samo naravnost, morda dodala še na plin, bila je tema …,« gospod ni mogel več pojasnjevati.

Kot tudi žalostnega prizora ne, ko je komaj 23-letna voznica po pričevanju slednjič padla, potem ko je do smrti zbila peško, skoraj skupaj, morali so jo držati, ob pogledu na negibno truplo je neutolažljivo jokala. Petkova tragedija, čeprav ni bila kriva, bo tudi njej gotovo spremenila tok življenja.