V zimski sezoni opozarjajo na tatove smučarske opreme

KRANJ – Kot so danes sporočili iz PU Kranj, so na območju Kranjske Gore v minulih dneh obravnavali štiri primere tatvine smuči na območju smučišča in en primer, ko je tat smuči ukradel s hodnika turističnega objekta. Tatvino v objektu so policisti uspešno preiskali in smučarsko opremo vrnili oškodovancu, storilca pa bodo kazensko ovadili.

V vseh petih primerih tatvine je bila oprema brez nadzora lastnikov, zato policisti smučarje opozarjajo, naj pazijo na svojo smučarsko opremo in druge vredne predmete, ki jih imajo s seboj.

Policisti pred odhodom na smučišče predlagajo tudi popis in fotografiranje opreme zaradi lažje prepoznave v primeru tatvine. Kranjskogorski policisti v preventivne namene že več let uporabljajo poseben obrazec s podatki o znamki, tipu, barvi, dolžini in tovarniški številki smuči ter o znamki in oznaki okovja.