V žepe pospravil plen za 20 tisočakov

MARIBOR – Neznanec je v sredo med 9. in 11. uro vlomil v stanovanje na Razlagovi ulici v Mariboru in iz njega odtujil večjo vsoto gotovine, dve ročni uri, dva prenosna računalnika, par uhanov, dve ženski jakni in dva rezervna ključa dveh osebnih avtomobilov, so sporočili iz PU Maribor. Materialna škoda znaša okoli 20.000 evrov.