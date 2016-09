V zapuščenem kamnolomu našli truplo

POSTOJNA – Včeraj ob 20.06 so v zapuščenem kamnolomu pri naselju Hruševje, občina Postojna, našli mrtvo osebo.

Gasilci PGD Hruševje so razsvetlili kraj dogodka, nudili pomoč policiji pri preiskavi in prenosu mrtve osebe.

O dogodku so bile obveščene pristojne službe, je poročala uprava za zaščito in reševanje. Kot so nam sporočili s PU Koper, na truplu ni znakov kaznivega dejanja.