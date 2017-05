V zadnjih 24 urah zabeležili kar deset vlomov

LJUBLJANA – V preteklih 24-urah so bili policisti obveščeni o 10 vlomih, so sporočili s PU Ljubljana.

Na območju Bežigrada so storilci vlomili v poštni nabiralnik, v Domžalah v poslovni prostor garaž, v Medvodah v počitniško prikolico, na območju Ljubljane pa je bilo vlomljeno tudi v tri kleti. Odtujeni so bili različni drobni predmeti, nastalo pa je za nekaj sto evrov škode.

V času med soboto in ponedeljkom so neznani storilci vlomili v poslovne prostore v okolici Litije od koder so odtujili bakrene kable. Podjetje so oškodovali za okoli 4500 evrov.