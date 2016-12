V vrtcu zagoreli novoletni okraski, ki so jih pekli

LJUBLJANA – V torek okoli 10. ure je na Rakovniški ulici zagorelo v kuhinji vrtca, je poročala uprava za zaščito in reševanje.

O dogodku so obvestili tudi policiste. Kot je sporočila tiskovna predstavnica ljubljanske policijske uprave Nataša Pučko, so zagoreli novoletni okraski, ki so jih pekli v kuhinji. Posredovanje gasilcev ni bilo potrebno, saj so zaposleni že sami prezračili prostore.

Pred prihodom gasilcev GB Ljubljana in PGD Barje so otroke zaposleni že evakuirali iz objekta.

Materialna škoda ni nastala, prav tako pa ni bil poškodovan nihče od otrok ali zaposlenih.