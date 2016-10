V Vrbi našli truplo

VRBA – Pozno zvečer je v Vrbi pri Žirovnici pogorel manjši lesen pomožni objekt. V objektu so kriminalisti našli ožgano truplo, okoliščine pa še preverjajo, so sporočili policisti.

Uprava za zaščito in reševanje je sporočila, da je brunarica v velikosti 20 kvadratnih metrov zagorela ob 23.28. Aktivirani so bili gasilci GARS Jesenice in gasilske enote iz občine Žirovnica. Ob prihodu gasilcev je bil objekt že v celoti v ognju, streha pa se je že zrušila v objekt, v katerem so našli truplo.

Policisti so zavarovali kraj, gasilci PGD Zabreznica pa so ostali na kraju za požarno stražo in nudenje razsvetljave policiji za forenzično preiskavo.