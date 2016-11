V vozilu našli tri ilegalce in beli prah

DRNOVO – Na Drnovem so policisti v petek v jutranjih urah ustavili avtomobil hrvaških registrskih oznak.

Med postopkom so ugotovili, da 25-letni hrvaški državljan v avtomobilu prevaža tri državljane Turčije, ki so prek Sotle nezakonito prestopili državno mejo. Pri njem so našli več zavitkov bele prašnate snovi, za katero obstaja sum, je prepovedana droga. Osumljenca, ki je tujcem omogočil nezakoniti prehod meje, so s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku. Ta mu je odredil pripor.

Tri državljane Turčije, stare 41, 25 in 26 let, so predali hrvaškim varnostnim organom, so sporočili iz PU Novo mesto.