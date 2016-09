V vozilih našla prenosnik in denarnico

ČRNOVA, VELENJE – V Črnovi je neznanec vlomil v kombinirano vozilo in ukradel prenosni računalnik.

Na Kersnikovi ulici v Velenju pa so policisti prav tako obravnavali vlom v osebno vozilo. Neznanec je ukradel denarnico z dokumenti in gotovino, so sporočili celjski policisti.