V vinogradu ga je povozil traktor

DRAŠIČI – Metliški policisti so bili 17. septembra popoldne obveščeni o nesreči pri delu v Drašičih. Ugotovili so, da se je pri delu v vinogradu poškodoval 58-letni moški, ki je popravljal traktor. Vozilo se je začelo premikati po klancu navzdol in ga povozilo.

Poškodovanca so reševalci odpeljali v UKC Ljubljana. Policisti bodo o ugotovitvah seznanili pristojno tožilstvo.