V vikendu našel orodje

LJUBLJANA – V soboto ob 14.50 so policiste obvestili o vlomu v vikend na Ižanski cesti.

Z ogledom kraj in zbranimi obvestili so ugotovili, da je nekdo od četrtka do sobote vlomil v nebivalni vikend, od koder je odtujil več kosov električnega in ročnega orodja. Z dejanjem je povzročil za približno 1000 evrov, so sporočili ljubljanski policisti.