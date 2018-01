V velikem požaru škode za 30 tisočakov

LIPNIK – V četrtek dopoldne so bili obveščeni o gorenju gospodarskega objekta v Lipniku na območju Trebnjega. Gasilci so požar omejili in pogasili. Poškodovan ni bil nihče, po oceni oškodovanca pa je nastalo za okoli 30.000 evrov škode, so sporočili iz PU Novo mesto.

Vzrok za nastanek požara policisti še preiskujejo, po prvih ugotovitvah pa je tuja krivda izključena.