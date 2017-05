V velikem požaru se je na gasilca zrušil strop

PONIKVA PRI ŽALCU – Nekaj minut po polnoči je v Ponikvi pri Žalcu izbruhnil silovit požar.

Goreti je začelo v podstrešnem delu štirietažnega objekta, velikega približno 25 krat 15 metrov. Ostrešje je zgorelo v celoti, delno pa del tretjega nadstropja.

Vzrok požara še ni potrjen, kriminalisti bodo ogled nadaljevali danes, so sporočili celjski policisti.

Pri gašenju se je poškodoval gasilec, na katerega se je zrušil strop. Pomagali so mu reševalci iz Žalca.

Uprava za zaščito in reševanje poroča, da je zagorel večnamenski objekt zadružni dom, požar pa je objekt zelo poškodoval.

Gasilo ga je 84 gasilcev z 20 vozili iz prostovoljnih društev Ponikva pri Žalcu, Velika Pirešica, Šempeter v Savinjski dolini, Žalec, Zavrh pri Galiciji, Ložnica, Gotovlje, Levec, Drešinja vas in Dobriša vas - Petrovče.

Po gašenju so protipožarno varovali še objekte v okolici, gasilci PGD Ponikva pri Žalcu in Velika Pirešica pa so izvajali požarno stražo.