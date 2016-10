V Velenju trčila motorist in avto

VELENJE – V četrtek ob 18.35 sta na Cesti na Jezero v Velenju trčila osebno vozilo in motorist, ki se je pri tem poškodoval. Gasilci PGD Velenje so zavarovali kraj dogodka, ga osvetlili, odklopili akumulator, nudili pomoč policiji in reševalcem NMP Velenje ter posipali cestišče z vpojnimi sredstvi in ga očistili. Poškodovani motorist je bil prepeljan v SB Slovenj Gradec, poroča uprava za zaščito in reševanje.