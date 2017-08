V Velenjskem jezeru ponoči iskali človeka

VELENJE – Malo po polnoči so policiste obvestili, da obstaja sum pogrešane osebe, ki so jo nazadnje videli, kako je padla v Velenjsko jezero, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Posredovali so gasilci PGD Velenje, ki so s čolnom temeljito pregledali jezero in okolico, vendar je bilo iskanje neuspešno.

Na kraju dogodka so bili tudi potapljač ter policisti.

Iskanje bodo nadaljevali danes, so še zapisali.