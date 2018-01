V UKC se borijo za življenje 25-letnika, policija išče priče

MARIBOR – Mariborski policisti iščejo priče pretepa, ki se je zgodil na Vodnikovem trgu v Mariboru. Kot smo že poročali, je do njega prišlo okoli 5.30, v njem je bilo udeleženih pet oseb, en moški pa je bil v njem tako hudo poškodovan, da je njegovo življenje v smrtni nevarnosti.

Kot so sporočili iz PU Maribor, se kriminalistična preiskava intenzivno nadaljuje, 25-letnik je še vedno v smrtni nevarnosti, huje pa je poškodovan še en moški. Poleg teh dveh moških, so v mariborski UKC pripeljali še eno osebo, eno pa so policisti pridržali.

»Z namenom, da bi razjasnili okoliščine pretepa, prosimo vse, ki o tem pretepu ali udeležencih pretepa kar koli vedo, da se nam javijo na intervencijsko telefonsko številko 113 ali na anonimni telefon policije 080 1200. Sporočilo nam lahko pustite tudi na FB-profilu Policijska uprava Maribor/Police Directorate Maribor,« so zapisali v sporočilu za javnost.