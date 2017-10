V Trzinu z avtom zbil kolesarja

TRZIN – V četrtek ob 11.38 je v križišču Ljubljanske in Mengeške ceste v Trzinu voznik z osebnim vozilom zbil kolesarja. Posredovali so gasilci CZR in PGD Trzin, zavarovali kraj nesreče in nudili prvo pomoč poškodovanemu kolesarju do prihoda reševalcev NMP Domžale. Ti so ga oskrbeli in prepeljali v ZD Domžale, poroča uprava za zaščito in reševanje.