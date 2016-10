V trku s tovornjakom voznica huje poškodovana

ČRNI KAL – V ponedeljek ob 8.37 so bili policisti obveščeni o hujši prometni nesreči pri Črnem Kalu. Trčila sta 41-letni voznik tovornega vozila iz okolice Slovenske Bistrice in 50-letna voznica osebnega avtomobila iz Ilirske Bistrice, ki je vozila proti Kopru. Voznica se je v trčenju huje poškodovala, zato so jo odpeljali v izolsko bolnišnico, so sporočili iz PU Koper.

Odrejen je bil strokovni pregled, v dogovoru z državnim tožilstvom pa se nesreča obravnava kot kaznivo dejanje povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti.