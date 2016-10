V trgovino vlomila 14- in 15-letnik

LJUBLJANA – V torek okrog 22.15 so policiste obvestili, da trije neznanci vlamljajo v trgovino na območju Šiške. Na podlagi opisa, ki ga je posredoval prijavitelj, so na kraju prijeli tri osebe, ki so poskušale vlomiti.

Ugotovili so, da gre za mladoletnika (14 in 15) in 36-letnega moškega iz okolice Ljubljane.

Mladoletnika so predali staršem, medtem ko so 36-letniku odvzeli prostost in ga bodo v prihodnjih dneh privedli k preiskovalnemu sodniku.