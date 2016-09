V trgovini na Šmartinski policistom grozil z ubojem

LJUBLJANA – V nedeljo so policisti okoli 20. ure odvzeli prostost 27-letnemu moškemu, državljanu Bolgarije, zaradi suma storitve kaznivega dejanja velike tatvine.

Osumljen je, da je tega dne okrog 19. ure vlomil v trgovski objekt na Šmartinski cesti, nato pa v prostore prodajalne. Na kraju so ga zalotili varnostniki, ki se jim je fizično uprl, a jim ga je uspelo zadržati do prihoda policistov. Med samim postopkom s policisti se je začel do njih nedostojno vesti in jim groziti z ubojem.

Po vseh zbranih obvestilih ga bodo privedli na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku.