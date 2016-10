V trčenju udeleženi tudi trije otroci

MODREJ – Ob 14.30 se je na cesti v kraju Modrej v občini Tolmin zgodila prometna nesreča, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Gasilci PGD Tolmin so odklopili akumulatorje na vozilih, posuli razlite motorne tekočine z vpojnim sredstvom in odstranili vozili z voznega pasu. V prometni nesreči so bili udeleženi tudi trije otroci, ki so jih reševalci NMP Tolmin odpeljali v tolminski zdravstveni dom, so še dodali.