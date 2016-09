V trčenju udeleženi motorist in osebni vozili

ŠMARJE PRI JELŠAH – V nedeljo okoli 15. ure se je v Senovici zgodila prometna nesreča, v kateri so bili udeleženi motorno kolo in osebni vozili.

Posredovali so gasilci PGD Steklarna Rogaška Slatina, ki so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja in posuli razlite motorne tekočine z vpojnim sredstvom ter očistili cestišče.

Poškodovana je bila ena oseba, ki so jo oskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči iz Šmarja pri Jelšah.

Na kraju je bila prisotna tudi policija.