V trčenju treh enega vrglo na streho

MARIBOR – Ob 14.47 se je na Dupleški cesti zgodila prometna nesreča, v kateri so bila udeležena tri osebna vozila, eno od njih pa se je prevrnilo na streho.

Posredovali so gasilci JZZPR Maribor, ki so zavarovali kraj nesreče do prihoda policije in ostalih služb.

Poškodovanih ni bilo, je poročala uprava za zaščito in reševanje.