V trčenju štirje poškodovani

LOVRENC NA POHORJU – V torek ob 13.32 sta na Mariborski cesti v Lovrencu na Pohorju trčili osebni vozili. Poškodovale so se štiri osebe, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Gasilci JZZPR Maribor in PGD Radlje ob Dravi so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja na vozilih, s tehničnim posegom iz vozila rešili eno osebo ter nudili pomoč reševalcem NMP pri oskrbi poškodovanih oseb in počistili cestišče. Poškodovane osebe so reševalci NMP Maribor odpeljali v UKC Maribor.