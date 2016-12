V trčenju štirje poškodovani

KAMNIK – V petek ob 18.29 sta v Podgorju pri Kamniku trčili osebni vozili, je poročala uprava za zaščito in reševanje.

Gasilci PGD Kamnik so zavarovali mesto nesreče, odklopili akumulatorja, počistili razlite motorne tekočine in nudili pomoč pri prenosu poškodovanih oseb do reševalnega vozila. V nesreči so se poškodovale štiri osebe. Reševalci NMP Kamnik so jih oskrbeli in prepeljali v UKC Ljubljana.