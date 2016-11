V trčenju sta se dva poškodovala

TOPOLE – V sredo ob 19.16 sta v naselju Topole v občini Mengeš trčili osebni vozili. Pri tem sta se poškodovala dva udeleženca, je poročala uprava za zaščito in reševanje.

Posredovali so gasilci PGD Kamnik, Topole in Mengeš, ki so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja, pomagali reševalcem nujne medicinske pomoči in posuli iztekle motorne tekočine z vpojnimi sredstvi.