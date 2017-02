V trčenju sredi mesta štirje poškodovani

NOVO MESTO – V soboto ob 13.39 so v križišču Seidlove in Šmarješke ceste trčila tri osebna vozila.

Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorje, usmerjali promet, pomagali policiji in reševalcem ter vlečni službi pri odstranitvi vozil in počistili razlite motorne tekočine.

Reševalci so štiri poškodovane osebe oskrbeli na kraju in jih nato odpeljali v novomeško bolnišnico, je poročala uprava za zaščito in reševanje.